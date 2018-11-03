В Египте разбился российский истребитель

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Суббота, 3 ноября 2018, 16:39

В Египте разбился один из истребителей МиГ-29М/М2, поставленных Россией в 2018 году в рамках коммерческого контракта.

Об крушении МиГ-29 сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили в ОАК.

В свою очередь издание "Коммерсантъ" сообщает, что МиГ-29 потерпел аварию при выполнении тренировочного полета. 

По данным СМИ, египетский пилот успел катапультироваться, его жизни, по предварительной информации, ничего не угрожает.

"Причиной инцидента могли стать либо технические неполадки (например, отказ комплексной системы управления), либо неправильные действия пилота", - пишет Ъ со ссылкой на источник в авиационной промышленности.

Как отмечает издание, египетский контракт на поставку МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиаконтрактов РФ за последние 5 лет: по оценке газеты "Ведомости", 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд.

Темы: Росcия авиа Египет оружие
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