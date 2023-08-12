Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat прогнозирует, что через полгода основатель или "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин "будет мертв", или в России "произойдет второй переворот".
Источник: Грозева в интервью Financial Times
Прямая речь: "Путин... назвал Пригожина предателем.
Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал.
Он (Путин – ред.) хочет видеть его (Пригожина – ред.) мертвым.
Пока что он не может этого сделать.
Через полгода или Пригожин будет мертв, или произойдет второй переворот".
Детали: Также Грозев сказал, что не думает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне РФ против Украины.
По его мнению, "они молчат" из-за "дилеммы заключенного".
Расследователь, отвечая на вопрос, прокомментировал возможное свержение Путина: "Это может пойти одним из двух путей.
Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота.
Такого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ.
Но для остальной элиты неприятно жить в условиях Северной Кореи (из-за введенных против РФ санкций – ред.) с замороженными банковскими счетами.
Могут произойти и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".