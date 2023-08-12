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Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"

Суббота, 12 августа 2023, 03:44
Грозев: Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот
ХРИСТО ГРОЗЕВ, ФОТО GETTY IMAGES

Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat прогнозирует, что через полгода основатель или "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин "будет мертв", или в России "произойдет второй переворот".

Источник: Грозева в интервью Financial Times

Прямая речь: "Путин... назвал Пригожина предателем.

Все знают, что делают с "предателями", а Путин этого не сделал.

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Он (Путин – ред.) хочет видеть его (Пригожина – ред.) мертвым.

Пока что он не может этого сделать.

Через полгода или Пригожин будет мертв, или произойдет второй переворот".

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Детали: Также Грозев сказал, что не думает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне РФ против Украины.

По его мнению, "они молчат" из-за "дилеммы заключенного".

Расследователь, отвечая на вопрос, прокомментировал возможное свержение Путина: "Это может пойти одним из двух путей.

Либо дилемма заключенного может быть решена, либо они просто избавятся от него с помощью более скоординированного переворота.

Такого пока нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни среди ФСБ.

Но для остальной элиты неприятно жить в условиях Северной Кореи (из-за введенных против РФ санкций – ред.) с замороженными банковскими счетами.

Могут произойти и другие триггеры. Скажем, изменение ситуации на фронте".

Предыстория:

Темы: ПригожинРосcияПутин
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