Адвокат Полозов будет координировать работу по освобождению украинских моряков - Климкин

Российский адвокат Николай Полозов будет координировать работу международно-правовой позиции группы адвокатов с целью освобождения захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", пишет УНИАН.

"Все, что мы сейчас сделали - это через наших крымскотатарских друзей сделали сделку в отношении адвокатов для каждого, и пока Николай Полозов будет координировать эту работу", - заявил Климкин.

"Мы договорились, дали ему также правовую позицию", - сказал гдава МИД и добавил, что Полозов "формально не старший, но будет координировать международно-правовую позицию, поскольку они (моряки) являются военнопленными".

Глава МИД подчеркнул, что моряки были захвачены в результате акта агрессии России. Как сказал глава МИД, Полозов должен начать первые усилия с целью освобождения захваченных украинцев.



Напомним, 27-28 ноября оккупанты взяли всех моярков под стражу на 2 месяца.

Ранее появилась информация, что пленных украинских моряков оккупанты вывозят из Крыма в Москву. В связи с этим уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к России с требованием предоставить информацию о месте нахождения удерживаемых украинских граждан.

Кроме того, ссылаясь на данные, полученные из Симферополя, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров сообщил, что украинских моряков вывезли из Симферопольского СИЗО.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что военнопленные моряки, находятся в оккупированном Крыму.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.