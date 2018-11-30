Адвокат Полозов координуватиме роботу зі звільнення українських моряків - Клімкін

Російський адвокат Микола Полозов координуватиме роботу міжнародно-правової позиції групи адвокатів з метою звільнення захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", пише УНІАН.

"Все, що ми зараз зробили - це через наших кримськотатарських друзів зробили угоду щодо адвокатів для кожного, і поки що Микола Полозов буде координувати цю роботу", - заявив Клімкін.

"Ми домовилися, дали йому також правову позицію", - сказав глава МЗС і додав, що Полозов "формально не старший, але координуватиме міжнародно-правову позицію, оскільки вони (моряки) є військовополоненими".

Глава МЗС підкреслив, що моряки були захоплені в результаті акту агресії Росії. Як сказав глава МЗС, Полозов повинен почати перші зусилля з метою звільнення захоплених українців.

Нагадаємо, 27-28 листопада окупанти взяли всіх моряків під варту на 2 місяці.

Раніше з'явилася інформація, що полонених українських моряків окупанти вивозять з Криму в Москву. У зв'язку з цим уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова звернулася до Росії з вимогою надати інформацію про місце знаходження утримуваних українських громадян.

Крім того, посилаючись на дані, отримані з Сімферополя, глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров повідомив, що українських моряків вивезли з Сімферопольського СІЗО.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що військовополонені моряки, перебувають в окупованому Криму.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.