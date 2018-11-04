Боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка"

140 просмотров
Воскресенье, 4 ноября 2018, 08:52

В субботу вечером российско-оккупационные войска обстреляли контрольный пост "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом сообщает в воскресенье Госпогранслужба.

"Вчера в 18.25, еще до окончания работы контрольного пункта выезда-выезда "Марьинка", со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка, недалеко от Донецка, был открыт прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что под обстрел попал и контрольный пост "Марьинка", который расположен перед КПВВ и на котором пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ.

В то время в зоне поражения гражданских лиц не было, никто не пострадал.

"Учитывая, что российско-оккупационные войска не реагируют на неоднократные предостережения о прекращении вооруженных провокаций в районах действующих дорожных коридоров через линию разграничения и продолжают создавать реальную угрозу жизни и здоровью мирных граждан, командование Объединенных сил, в строгом соответствии с законами Украины, будет принимать все возможные меры для защиты прав и свобод гражданского населения и жизненно важных интересов общества", - добавили в Госпогранслужбе.

Украинская правда
Темы: Донбасс Пограничная служба
powered by lun.ua
По теме
С начала войны на Донбассе обезвредили более 250 тыс. взрывоопасных предметов 3 ноября 2018, 21:22
ООС: Ранены двое военных, боевики стреляли из крупнокалиберного оружия 3 ноября 2018, 18:22
Внутренне перемещенные лица: интегрировать нельзя покинуть 3 ноября 2018, 09:00
Все новости
Главные новости
Эрдоган: Турция ждет от РФ решения об освобождении политзаключенных
14 тур УПЛ: "Шахтер" обыграл "Динамо"
Эрдоган: Никогда не признавали и не признаем аннексию Крыма
Дата проведения собора зависит от Константинополя - Филарет
Все новости
социум

Веган, вегетарианец, редутарианец - кто они такие и что едят

здоровье

23 медучреждения Киева, где можно привиться и объяснения зачем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів