Адвокат Гандзюк рассказала, в каком случае заказчики убийства могут избежать наказания

Передача в суд дела против исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк в ее нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Об этом в комментарии "Громадському" сказала адвокат Гандзюк Евгения Закревская.

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на вчера, этим исполнителям не было изменено подозрение и не было добавлено признак заказа.

Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", - заявила она.

Как объяснила адвокат, в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции против исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства, открытого СБУ.

"Они не могут быть дважды подозреваемыми, или дважды обвиняемыми. Они могут обвинятся только один раз", - отметила Закревская.

По ее словам, адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в Генпрокуратуру.

"Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд - это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика", - подчеркнула адвокат.

Закревская добавила, что прокуратура Херсонской уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Как сообщалось, руководитель Нацполиции Сергей Князев выразил ожидание, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк в связи с ее смертью предоставят дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

"Смерть Екатерины - результат дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля в Херсоне. По данному факту полиция задержала 5 соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них - непосредственный организатор и исполнитель", - добавил глава НПУ.

Также Князев подчеркнул, что "следствие почти завершено, вся доказательная база собрана", поэтому в ближайшее время материалы уголовного производства передадут в суд.

"Если вина задержанных будет доказана - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей - свою работу полиция выполнила", - заявил руководитель Нацполиции.

О смерти Гандзюк стало известно днем 4 ноября - информацию об этом обнародовали в FB-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?", которое создали и вели друзья Катерины.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил информацию о смерти Гандзюк. В полиции также сообщили, что на место "выехала следственно-оперативная группа ГУ полиции Киева, проводятся осмотр тела и первоочередные следственные действия".

Расследование по делу нападения на Гандзюк проводит Служба безопасности Украины. Осмотр места события в больнице, где находилась Екатерина Гандзюк, осмотр тела и первоочередные следственные действия проводились следователями СБУ.

По информации пресс-секретаря НПУ Ярослава Тракало, уголовное производство, по которому расследуется нападение на Гандзюк, переквалифицировано на "Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что с целью установления заказчика убийства Гандзюк подозреваемого в организации ее убийства перевели в изолятор СБУ в Киеве.

Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа генпрокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

6 августа Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

20 августа глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа в Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту).

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в одной из больниц Киева.

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