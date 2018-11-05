Реконструкцию Андреевской церкви ускорят в связи с передачей Варфоломею

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, крайний срок запланированного срока окончания реконструкции 2020 год, но сроки могут быть изменены.

"Я так понимаю, что при необходимости, в разумных пределах, это будет ускорено. Главное, что принят соответствующий закон в Украине, о передаче не в собственность, а в пользование этой церкви Вселенскому патриархату", - сказал Павленко.

11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение предоставить томос для автокефалии украинской церкви, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария

Создание единой поместной церкви в Украине должно состояться после объединения украинских православных церквей.

16 октября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Петр Порошенко инициирует передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

18 октября Верховная Рада приняла решение о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что церковь на Андреевском спуске останется в собственности государства.

В Национальном заповеднике "София Киевская" заявили, что с представителями Церкви Вселенский патриархата будет заключен договор о пользовании Андреевской церковью в соответствии с действующим украинским законодательством и после реставрации она будет открыта.