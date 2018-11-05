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Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Варфоломію

Понеділок, 5 листопада 2018, 12:57

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкція Андріївської церкви в Києві, де буде розміщено представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.

Про це він сказав на брифінгу у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, крайній термін запланованого терміну закінчення реконструкції 2020 рік, але строки можуть бути змінені.

"Я так розумію, що при необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що прийнятий відповідний закон в Україні, про передачу не у власність, а в користування цієї церкви Вселенському патріархату", - сказав Павленко.

11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета і митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

16 жовтня представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що Петро Порошенко ініціює передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху.

8 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь і обрядів.

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, церква на Андріївському узвозі залишиться у власності держави.

В Національному заповіднику "Софія Київська" заявили, що з представниками Церкви Вселенского патріархату буде укладено договір про користування Андріївською церквою відповідно до чинного українського законодавства і після реставрації вона буде відкрита.

Українська правда
Теми: церкватомос
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