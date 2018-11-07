ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

147 просмотров
Среда, 7 ноября 2018, 07:47

За прошедшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ОС, 1 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 ноября.

Бойовики обстреливали позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка применялись минометы калибра 82 мм.

"Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения ОС действовали адекватно ситуации", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 6 ноября, 2 оккупантов уничтожено, еще 2 - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - говорится в отчете.

Темы: ООС боевые действия Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Боевики совершили 7 обстрелов, одного военного ранили 6 ноября 2018, 18:57
"Выборы" боевиков противоречат Минским соглашениям - ОБСЕ 6 ноября 2018, 18:28
ООС: 14 обстрелов, оккупанты применили 120-мм минометы у Павлополя 6 ноября 2018, 07:44
Все новости
Главные новости
Трамп теряет большинство в нижней палате Конгресса США
Партия Трампа сохраняет большинство в Сенате - предварительные результаты
Луценко оставался политиком и на должности генпрокурора - РПР
Фигурантов "дела Веджие Кашка" задерживали экс-бойцы "Беркута" - адвокат
Все новости
еда

Что есть для улучшения настроения: 5 осенних продуктов

психология

Стресс может влиять на размер мозга: 5 способов с этим бороться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів