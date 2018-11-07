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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

Среда, 7 ноября 2018, 06:47

За прошедшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ОС, 1 раз - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 ноября.

Бойовики обстреливали позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка применялись минометы калибра 82 мм.

"Для огневого воздействия, оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения ОС действовали адекватно ситуации", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 6 ноября, 2 оккупантов уничтожено, еще 2 - получили ранения.

"В течение текущих суток противник огонь по нашим позициям не открывал", - говорится в отчете.

Темы: ООСбоевые действияДонбасс
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