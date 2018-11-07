Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях.

Решения, приняты на заседании Национального агентства, информирует сайт Нацагентства.

Речь идет о фактах декларирования недостоверной информации, несообщения и несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного представления деклараций

Так, 3 админпротоколы составлены по результатам проверки деклараций 2015 - 2017 годов народного депутата, вице-спикера Оксаны Сыроид.

Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля Сыроид на дату приобретения права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила вице-спикер у своего гражданского мужа, составила 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 тысяч гривен.

В НАПК отмечают, что зафиксированные правонарушения, связаны с коррупцией, предусмотрены частью второй статьи 172-6 КУоАП.

Сама Сыроид указывает на коллизию с автомобилем на своей странице в Facebook. Стоимость биржевой сделки при продаже авто действительно стоила 10 гривен.

"В 2015 году, как все должностные лица, я заполняла электронную декларацию и должна была указать стоимость транспортного средства на момент приобретения. Внимание вопрос - какую стоимость я должна была указать? Руководствуясь здравым смыслом, законом и своей совестью, отметила 180 тысяч гривен - ведь авто приобретенное как совместная собственность в 2006 году", - отмечает вице-спикер.

"Однако НАПК провело расследование и уверено, что авто стоило 10 гривен... Единственное доказательство, которое НАПК приняло во внимание - это копия биржевой сделки. Ни Гражданский кодекс, ни Семейный кодекс, ни объяснения по доверенности, ни здравый смысл во внимание не принимались", - отмечает она.

В отношении заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе Национальное агентство составило 2 протокола в связи с несвоевременным представлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Проверка установила, что замминистра несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от отчуждения Lend Rover Renge Rover 2010 года выпуска, а также - с приобретением в собственность Lаnd Rover Rаnge Rover 2013 выпуска.

Не сообщила Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением автомобиля Honda Accord 2011 выпуска стоимостью 150 тысяч грн прокурор Киевской местной прокуратуры № 8 города Киева Ольга Денисенко.

Кроме этого, Национальное агентство направило в суд 5 админпротоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций.

НАПК напоминает, что с января по октябрь 2018 года направило в суд 300 админпротоколов о нарушении требований статьи 172-6 КУоАП:

150 - по фактам несвоевременного представления субъектами декларирования е - деклараций (часть первая);

135 - по несообщению или несвоевременному сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии (часть вторая);

15 - по фактам декларирования недостоверной информации (часть четвертая).