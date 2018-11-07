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В Монако задержали приближенного к Путину российского олигарха

Среда, 7 ноября 2018, 13:09
В Монако задержали приближенного к Путину российского олигарха

Полиция Монако 6 ноября после допроса задержала российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

Об этом пишет Le Monde со ссылкой на источники, передает "Европейская правда".

Рыболовлева подозревают в коррупции и торговле влиянием, а также в соучастии в этих преступлениях. На вилле и в офисе олигарха провели обыски, в ходе которых изъяли документы, мобильные телефоны и компьютеры.

По французским законам, людей, вызванных на допрос, могут задержать на срок до 48 часов, после чего их или отпускают без предъявления обвинений, или же против них начинается официальное расследование.

Допрос Рыболовлева связан с рассмотрением дела между миллиардером и его арт-дилером Ивом Бувье из Швейцарии, которого бизнесмен называет мошенником. Дело связано с покупкой предметов искусства на два миллиарда долларов.

В полиции Монако считают, что Рыболовлев повлиял на суд, чтобы добиться обвинения в Бувье. Судья в Монако пытается установить, влиял ли Рыболовлев на должностных лиц в споре с Бувье, пишет The Guardian.

Следствие считает, что в 2015 году тогдашний министр юстиции Монако Филипп Нармино и полицейские помогли Рыболовлеву в задержании Бувье. Полиции Монако о приезде швейцарца сообщила адвокат российского бизнесмена Татьяна Бершеда - в ее телефоне нашли сообщения, которыми она обменивалась с комиссаром полиции Кристофом Аже и его заместителем.

Вскоре после задержания Бувье отпустили. В сентябре 2017 года Нармино ушел в отставку после того, как стало известно, что Рыболовлев регулярно приглашал его в свое имение в Швейцарии.

Расследование по Рыболовлеву началось после того, как адвокат бизнесмена записала разговор с представителем Бувье, а затем передала полиции в качестве доказательства мошенничества, пишет "Коммерсант". Полиция признала запись незаконной и завела дело о вмешательстве в частную жизнь. В этом деле, по данным СМИ, Рыболовлев и его адвокат тепер выступают обвиняемыми.

Второе дело о коррупции было возбуждено после изучения переписки в телефоне адвоката. Следователь получил телефон непосредственно от Бершеды, отмечает Bloomberg. Защита российского миллиардера подал жалобу в кассационный суд Монако.

Дмитрий Рыболовлев – российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-2000-х годах, с 2010 года – контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года – основной владелец французского футбольного клуба "Монако".

Минфин США включил Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" - приближенного к президенту РФ окружения, против которого правительство США может ввести санкции.

Темы: Росcия
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