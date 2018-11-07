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Депутату, который предлагал НАБУ $ 500 тысяч, грозит 8 лет тюрьмы

Среда, 7 ноября 2018, 15:24
Олег Бабенко

Генпрокуратура отправила в суд обвинительный акт в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщника, который предлагал 500 тысяч долларов взятки должностному лицу НАБУ.

Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В то же время источник в прокуратуре подтвердил Украинской правде, что речь идет об Олеге Бабенко.

Обвинительный акт направили 7 ноября в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

В то же время пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил УП, что указанный фигурант дела находится на территории Украины.

"За него внесен залог, он вовремя приходил на допросы", - сообщил Лысенко.

По информации ведомства, чиновник предлагал взятку в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, бенефициаром которого является депутат Одесского областного совета.

Следствие считает, что предприятие задействовано в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы. В деле речь идет о деньгах, полученные от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам.

В январе сообщалось, что депутат скрывался от правоохранителей.

Ранее в НАБУ писали, что депутату Одесского областного совета и его предполагаемому сообщнику объявили подозрение за предложение дать взятку в размере 500 тысяч долларов сотруднику бюро.

Упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" на начало 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года ее приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн.

Украинская правда
Темы: ОдессаНАБУГенпрокуратура
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