Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, подал в отставку.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

"Мы рады сообщить, что Мэтью Г. Уитекер, руководитель аппарата Генерального прокурора Джеффа Сешнса в Департаменте юстиции, станет нашим новым генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он будет хорошо служить нашей стране ...", - написал Трамп.

Он также объявил, что временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен глава канцелярии Сешнса Мэтью Уитекер.

Трамп добавил, что постоянный преемник Сешнса будет назначен позднее.

Ранее Трамп неоднократно призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного сговора штаба Трампа с РФ.

Сешнс отстранился от дела еще в прошлом году, передав надзор за ним своему заместителю Роду Розенштайну.