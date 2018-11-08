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Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса

Четверг, 8 ноября 2018, 00:37
Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, подал в отставку.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Мы рады сообщить, что Мэтью Г. Уитекер, руководитель аппарата Генерального прокурора Джеффа Сешнса в Департаменте юстиции, станет нашим новым генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он будет хорошо служить нашей стране ...", - написал Трамп.

Он также объявил, что временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен глава канцелярии Сешнса Мэтью Уитекер.

Трамп добавил, что постоянный преемник Сешнса будет назначен позднее.

Ранее  Трамп неоднократно призвал генпрокурора Джеффа Сешнса завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно возможного сговора штаба Трампа с РФ.

Сешнс отстранился от дела еще в прошлом году, передав надзор за ним своему заместителю Роду Розенштайну.

Темы: ТрампСША
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