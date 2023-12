Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, выполняющий также функции министра юстиции, подал в отставку.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....