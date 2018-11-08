Неизвестный расстрелял людей в калифорнийском баре: 13 погибших

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Четверг, 8 ноября 2018, 14:04

Во время стрельбы в баре в пригороде Лос-Анджелеса погибли 13 человек, больше десяти других получили ранения.  

Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что в среду вечером неизвестный ворвался в бар "Borderline Bar & Grill"  и устроил там стрельбу. 

В результате погибли 11 посетителей бара и заместитель шерифа, который в числе первых офицеров прибил на место происшествия.  Он скончался в больнице.

Стрелка также нашли мертвым на месте происшествия. Его личность еще не установили.

По словам шерифа, пока рано говорить, что он покончил с жизнью.

Темы: США жертвы
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