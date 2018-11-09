Луценко признал, что расследование убийства Шеремета до сих пор безрезультатно

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система Украины до сих пор не дала никакого результата.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Матвею Ганапольскому в эфире канала "Прямой".

Глава ГПУ в пятницу вечером сказал, что следствие до сих пор не вышло на исполнителей убийства.

"По делу Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата", - констатировал Луценко.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".



Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили, что взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ.

В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.



Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.

13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.

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