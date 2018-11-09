Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко признал, что расследование убийства Шеремета до сих пор безрезультатно

Пятница, 9 ноября 2018, 21:59
Луценко признал, что расследование убийства Шеремета до сих пор безрезультатно

В расследовании убийства журналиста Павла Шеремета правоохранительная система Украины до сих пор не дала никакого результата.

Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью журналисту Матвею Ганапольскому в эфире канала "Прямой".

Глава ГПУ в пятницу вечером сказал, что следствие до сих пор не вышло на исполнителей убийства.

"По делу Шеремета нет даже исполнителей ... Действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока не дала результата", - констатировал Луценко.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства.

Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили, что взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ

В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

В феврале 2018 года редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула выступила с требованием к генпрокурору Юрию Луценко расследовать гибель Павла Шеремета как террористический акт.

13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета. 

Читайте также: 2 года без Павла 

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствоЛуценко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Все новости...
убийство
Убийство подростков в Бердянске: оккупанты не отдают родным тела для захоронения
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Силы обороны проверяют информацию о ликвидации генерала РФ Горячева
Последние новости
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
14:27
фотоПолиция установила личности вояк Росгвардии, которые пытали людей в районе Бучи
14:21
Российские хакеры рассылают письма с вредоносным софтом, пользуясь сбоем "Киевстара"
14:11
фотоВ киевском зоопарке показали четыре сервала, спасенных из Донбасса
Все новости...
Реклама: