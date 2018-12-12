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В кампусе Facebook эвакуировали несколько корпусов из-за сообщения о бомбе

Среда, 12 декабря 2018, 04:57

Несколько корпусов кампуса компании Facebook в Менло Парк (Калифорния) эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

"Полиция реагирует на сообщения о взрывчатке в Менло Парк", - заявила Николь Аккер, представитель полицейского департамента Менло Парк.

Представитель компании Facebook в комментарии Reuters заявил, что "несколько зданий эвакуировали, все - в безопасности". При этом, она не уточнила, какие именно здания эвакуировали.

В октябре в Нью-Йорке несколько раз проводилась эвакуация торгового центра Time Warner, где расположена редакция телеканала CNN.

В кноце октября стало известно, что в офис Хиллари Клинтон и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали взрывные устройства, а в офис телеканала CNN пришел подозрительный пакет.

Позже, работники правоохранительных органов подтвердили, что в офисе CNN была взрывчатка.

23 октября известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Ни одна из бомб не взорвалась.

Администрация Дональда Трампа категорически осудила закладку взрывных устройств.

суд вынес официальные обвинения Сезару Сайоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.

Как сообщалось, Сесар Сайок, подозреваемый в рассылке бомб известным деятелям США, вероятно писал на Facebook про "русских братьев" и распространял ссылки на материалы, повторяющие Кремлевскую пропаганду.

Темы: СШАfacebook
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