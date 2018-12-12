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На объединительный Собор придет Порошенко – источник

Среда, 12 декабря 2018, 15:06

Президент Петр Порошенко будет присутствовать на объединительном Соборе, который состоится 15 декабря.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По словам собеседника издания, Порошенко выступит с обращением к духовенству и народу.

Также он отметил, что президент намерен встретиться перед Собором с людьми, которые придут под Софию Киевскую, где будет проходить собрание церковников.

Как пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий в интервью ВВС, никакого конфликта в том, что Порошенко  может присутствовать на Соборе, нет.

"С церковной точки зрения это не запрещено. Он (Порошенко – ред.) православного вероисповедания, а не только президент. Если бы он был другого вероисповедания, то могли бы уже быть какие-то проблематичные вещи", - сказал он.

По мнению Евстратия, присутствие президента – это "важный элемент, который будет способствовать более ответственному проведению собора".

По данным источников УП, Собор начнется с короткой службы Божьей в 10 утра, затем выступит президент, и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.

Российская церковь не признает такого решения и называет его неканоническим.

Сейчас идут разговоры вокруг будущего предстоятеля объединенной украинской церкви. В частности, УАПЦ заявила, что не будет подавать кандидатуру на пост предстоятеля будущей поместной православной церкви.

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что все епархии будут предлагать собственного кандидата, а на соборе объявят решение относительно будущего председателя.

29 ноября стало известно, что синод Вселенского патриархата подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

5 декабря Порошенко заявил, что объединительный собор состоится 15 декабря.

Читайте также: Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Порошенкотомосцерковь
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