Биатлон: Украинцы выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 14:59

Сборная Украины выиграла бронзу в смешанной одиночной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в словенской Поклюке. 

За Украину в этой эстафете выступали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Украинцы прекрасно отстрелялись на огневом рубеже, использовав лишь один дополнительный патрон.

Выиграла гонку команда Норвегии с четырьмя дополнительными патронами в стрельбе.

От норвежцев украинцы отстали на 20 секунд.

Серебро получила Австрия, которая проиграла победителям 8 секунд.

 

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спорт биатлон
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