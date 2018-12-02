Биатлон: Украинцы выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира
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Воскресенье, 2 декабря 2018, 14:59
Сборная Украины выиграла бронзу в смешанной одиночной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в словенской Поклюке.
За Украину в этой эстафете выступали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.
Украинцы прекрасно отстрелялись на огневом рубеже, использовав лишь один дополнительный патрон.
Выиграла гонку команда Норвегии с четырьмя дополнительными патронами в стрельбе.
От норвежцев украинцы отстали на 20 секунд.
Серебро получила Австрия, которая проиграла победителям 8 секунд.
Николай Аврамчук, для УП
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