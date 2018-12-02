Биатлон: Украинцы выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира

Сборная Украины выиграла бронзу в смешанной одиночной эстафете на стартовом этапе Кубка мира по биатлону, который прошел в словенской Поклюке.

За Украину в этой эстафете выступали Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Украинцы прекрасно отстрелялись на огневом рубеже, использовав лишь один дополнительный патрон.

Выиграла гонку команда Норвегии с четырьмя дополнительными патронами в стрельбе.

От норвежцев украинцы отстали на 20 секунд.

Серебро получила Австрия, которая проиграла победителям 8 секунд.