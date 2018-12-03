Хорватский телеканал извинился за демонстрацию карты Украины без Крыма
В Хорватии разгорелся скандал в связи с демонстрацией в эфире телеканала HRT карты Украины без территории временно оккупированного Россией Крыма.
Инцидент произошел во время трансляции передачи Dnevnik в воскресенье вечером, участие в которой принимала министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, сообщило хорватское издание Vecernji list.
Посольство Украины в Хорватии обратилось к каналу HRT с требованием привести показанную в передаче карту в соответствие межгосударственным границам и принять меры по недопущению таких случаев в дальнейшем, сообщило дипведомство на своей странице в Facebook.
"Мы убеждены, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции хорватского правительства, которое безусловно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и консолидированной позиции ЕС, ООН и других международных организаций о непризнании насильственного присоединения Крыма к Российской Федерации", - заявили украинские дипломаты.
Журналисты издания Vecernji list обратились за комментарием к телеканалу. Его представители заверили, что в редакции не было намерения демонстрировать некорректную карту. Досадная ошибка произошла, потому что телеканал не имел официальной карты для создания графики, а потому использовал изображения из Википедии.
В украинском посольстве приняли извинения журналистов HRT, отмечает издание.
К слову, некорректная карта до сих пор остается на страницах Википедии на английском и других язиках, где речь идет о Центральноевропейской инициативе.
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