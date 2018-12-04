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Россия частично разблокировала порты в Азовском море – Омелян

Вторник, 4 декабря 2018, 09:05
Россия частично разблокировала порты в Азовском море – Омелян

Движение судов в Керченском проливе осуществляется, порты Бердянск и Мариуполь частично разблокированы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, информирует пресс-служба ведомства.

"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов", – сказал министр.

"Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", – уточнил он.

По словам Омеляна, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – 1.

Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Омелян подчеркнул, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных СМИ.

Чуть ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью на телеканале "UATV" заявил, что в Керченском проливе около 170 судов ожидают прохода.

По его словам, Россия в первую очередь пропускает собственные и иностранные суда, идущие в их порты, а в последнюю очередь – суда, следующие в украинские порты.

"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленькой проливе влияет на безопасность судоходства", – сказал Цигикал.

Накануне Министерство по вопросам оккупированных территорий сообщило об аварийных ситуациях с судами, которые ждали прохода через Керченский пролив в условиях блокады со стороны РФ.

Украинская правда

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Темы: Азовское морепортыКерченский проливМининфраструктуры
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