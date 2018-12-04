Украину накроют зимние дожди с мокрым снегом
В следующие сутки в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, на дорогах гололедица, а в четверг на всей территории страны, кроме востока, будет сухо.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Укринформ".
В частности, 5 декабря в Украине пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, туман, в Карпатах ночью умеренный снег, ночью в восточных и южных, днем в западных областях без осадков.
Температура воздуха в западных и восточных областях около -1+1°, на юге 0+2°.
В высокогорье Ивано-Франковской области в среду ожидается 2 уровень снеголавинной опасности.
6 декабря днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории страны без осадков.
На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в четверг ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла на большинстве территории, на юге 0+2°.
В Киевской области 5 декабря пройдет небольшой мокрый снег и дождь, местами гололед, туман, 6 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.
В пятницу и субботу, 7-8 декабря, в западных областях пройдет небольшой дождь, на севере 8 декабря - небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории страны без осадков.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"