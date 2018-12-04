Правительство Франции пошло на уступки "желтым жилетам": цены на топливо не будут расти полгода

Правительство Франции после протестов в эти выходные решило ввести полугодовой мораторий на повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

Об этом решении во вторник объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, сообщает Le Figaro.

"Я приостанавливаю повышение этих налоговых мер на шестимесячный период", - заявил премьер-министр. Он добавил, что "ни один налог не стоит того, чтобы поставить под угрозу единство нации".

"Многие французы выражали свой гнев... Надо быть глухим или слепым, чтобы не видеть и не слышать его", - сказал Филипп.

Премьер также сообщил, что в полугодовой период не будет расти цена на газ и электроэнергию. "Цены не поднимутся зимой", - сказал он.

Филипп также сообщил, что хочет инициировать широкие дебаты о налогообложении и государственных расходах. Он предлагает начать их 15 декабря и завершить до 1 марта.

Премьер отдельно прокомментировал насилие во время протестов. Он подчеркнул, что все французы имеют право на демонстрации, однако у них также есть право на безопасность.

"Правительство не принимает насилие... Виновники этих действий объявлены в розыск и будут наказаны", - добавил глава правительства Франции.

В субботу по Франции прокатилась третья волна протестов против роста акцизов на топливо, запланированного президентом Макроном. Самым разрушительным масштаб протестов оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.

Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.

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Европейская правда