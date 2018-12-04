Жена пресс-секретаря Путина стала совладельцем крымского производителя соли

Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка в конце ноября стала совладельцем крымской компании "Галит", выпускающей соль.

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Отмечается, что она получила долю в размере 16,67% и примерно в это же время компания "Галит" выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП "Крымавтодор".

Со ссылкой на сайт госзакупок сообщается, что сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей, при этом начальная сумма договора равнялась 22,5 миллиона рублей.

В издании добавляют, кроме Навки крымской компанией в равных долях владеют еще несколько физических лиц, среди которых — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации "Клуб профессионального боевого самбо".

В компании "Галит" журналистам заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, что Навка стала совладелицей предприятия.

Также пока не комментируют эту информацию ни сама фигуристка, ни Песков.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились 1 августа в Сочи. На фотографии со свадьбы, которую выложил бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь, фонд Алексея Навального заметил на руке Пескова часы Richard Mille RM 52-01. По данным ФБК, часы стоят не менее €600 тыс.

Ранее ФБК со ссылкой на "надежный источник" сообщил, что Песков проводит медовый месяц с супругой Татьяной Навкой, друзьями и детьми на арендованной яхте Maltese Falcon у берегов Сардинии.

Аренда яхты Maltese Falcon стоит €385 тыс. или 26 млн руб. в неделю.