На рынке Барабашова в Харькове провели обыски: изъяли 300 дорогих шуб

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Среда, 5 декабря 2018, 13:01

Пограничники и фискалы провели несколько обысков по делу о "серых" поставках и реализации одежды из натурального меха на ТРЦ "Барабашово" в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы 5 декабря.

Отмечается, что основаниями для санкционированных обысков накануне стали данные о причастности определенных лиц к организации контрабандного канала по "серой схеме" в Украину дорогостоящей одежды из натурального меха.

 
 

По результатам проведенных обысков, по месту жительства членов преступной группы и месту распространения указанной продукции на ТРЦ "Барабашово" в Харькове правоохранители изъяли более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 млн. 230 тыс. гривен.

Кроме этого сообщается об изъятии свыше 100 тыс гривен наличных, банковских карт, документации, подтверждающей характер преступных деяний.

 

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции, в том числе и среди ответственных должностных лиц, отмечают пограничники.

29 ноября пограничники сообщали, что обнаружили проводника поезда "Москва-Харьков", который пытался незаконно переместить через границу партию меховых изделий.

Украинская правда

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