Украина улучшила позиции в рейтинге пострадавших от терроризма

Украина заняла двадцать первое место по уровню последствий терроризма.

Об этом свидетельствуют данные исследования глобального терроризма (Global Terrorism Index 2018), проведенного лондонским Институтом экономики и мира, сообщает Радио Свобода.

Согласно исследованию, Украина получила 6,048 балла из 10 (высокий уровень влияния терроризма).

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Исследование свидетельствует, что в Украине происходит постоянное сокращение смертности от терроризма, связано с уменьшением интенсивности конфликта на Донбассе.

"Четыре года подряд до 2017 года Украина в своем регионе была страной, наиболее пострадавшей от терроризма. Но количество смертей уменьшилось на 96% после пика в 2014 году", - говорится в отчете.

В исследовании поддерживаемая Россией группировка "ДНР" названа второй наиболее активной террористической группой в регионе с 2002 года. "ДНР" также названа группировкой, ответственной за большинство смертей в регионе в 2017 году.

Как говорится в отчете, группировка "ЛНР" не ответственна за связанные с терроризмом смерти от 2015 года.

Согласно отчету, в пятерку стран, наиболее пострадавших от терроризма, входят Ирак, Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан. США занимают в рейтинге двадцатого место, Россия - тридцать четвёртый.

Нынешнее исследование глобального терроризма - шестых, проведенное Институтом экономики и мира. В прошлом году Украина занимала в отчете 17 место.