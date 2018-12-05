Україна покращила позиції в рейтингу постраждалих від тероризму

Україна посіла 21-е місце за рівнем наслідків тероризму.

Про це свідчать дані дослідження глобального тероризму (Global Terrorism Index 2018), проведеного лондонським Інститутом економіки й миру, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до дослідження, Україна отримала 6,048 бала з 10 (найвищий рівень впливу тероризму).

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Дослідження свідчить, що в Україні відбувається постійне скорочення смертності від тероризму, що пов’язано зі зменшенням інтенсивності конфлікту на Донбасі.

"Чотири роки поспіль до 2017 року Україна в своєму регіоні була країною, яка найбільше постраждала від тероризму. Але кількість смертей зменшилася на 96% після піку в 2014 році", – йдеться в звіті.

У дослідженні підтримуване Росією угруповання "ДНР" назване другою найбільш активною терористичною групою в регіоні від 2002 року. "ДНР" також назване угрупованням, що відповідальне за більшість смертей у регіоні в 2017 році.

Як йдеться в звіті, угруповання "ЛНР" не відповідальне за пов’язані з тероризмом смерті від 2015 року.

Відповідно до звіту, до п’ятірки країн, що найбільше потерпіли від тероризму, входять Ірак, Афганістан, Нігерія, Сирія і Пакистан. США посідають у рейтингу 20-е місце, Росія – 34-е.

Цьогорічне дослідження глобального тероризму – шосте, проведене Інститутом економіку й миру. Минулого року Україна посідала в звіті 17 місце.