ООС: к концу суток оккупанты удвоили количество обстрелов и понесли потери

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на Попаснянском направлении, однако, остается полностью контролируемой Объединенными силами, заявляют военные.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и, пять раз за сутки, открывал огонь возле хутора Вольного из минометов калибра 82 мм.

В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и, дважды, противотанковые управляемые ракеты.

За прошедшие сутки враг также осуществлял обстрелы позиций ООС на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

В ходе боевых действий, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

По данным разведки, 5 декабря трое оккупантов уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.