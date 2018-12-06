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Украина сообщила ОБСЕ о задержании крымскотатарского адвоката в Крыму

Четверг, 6 декабря 2018, 11:51

Россия продолжила давление на крымскотатарское меньшинство из-за задержания адвоката, защищавшего узников совести.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая на министерской встрече в ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

"В этот момент, прямо сейчас Россия задержала Эмиля Курбединова, крымского татарина, который защищал украинских заключенных в Крыму", - заявил он.

В МИД "Европейской правде" подтвердили, что речь идет о задержании, имевшем место в Крыму в четверг.

Как известно, правительство Украины надеется, что Словакия во время председательства в ОБСЕ в следующем году будет уделять значительное внимание вопросу агрессии России против Украины.

Европейская правда

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Темы: ОБСЕКрымкрымские татары
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