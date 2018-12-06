В России в 2,5 раза увеличилось количество обеспокоенных изоляцией страны

В Российской Федерации в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом увеличилось количество граждан, обеспокоенных международной изоляцией страны из-за позиции российской власти по отношению к Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического "Левада-центра".

В частности, 21% респондентов в 2018 году заявили о своей обеспокоенности. В то время как год назад очень обеспокоены изоляцией были 8% россиян, два года назад — 6%.

Социологи отмечают, что показатель стал максимальным за все время подобных исследований с 2014 года.

Отметим, что еще 22% заявили, что изоляция их "довольно беспокоит", 33% россиян "не слишком" беспокоятся из-за ситуации, 19% не беспокоятся вообще.

Стоит отметить, что в общем 56% россиян заявили о том, что они очень плохо относятся к Украине, 33% ответили, что хорошо, еще 12% затруднились ответить.

Кроме того санкции стран Запада очень беспокоят 20% россиян, "довольно беспокоят" — 23%, 33% россиян санкции Запада "не слишком" беспокоят, а 23% - "совершенно не беспокоят".

Опрос был проведен в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России с 22 – 28 ноября 2018 года по репрезентативной выборке 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает 1,5 - 3,4%.