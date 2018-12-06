У Росії в 2,5 рази зросла кількість стурбованих ізоляцією країни

У Російській Федерації у 2,5 рази порівняно з 2016 роком збільшилася кількість громадян, стурбованих міжнародною ізоляцією країни через позицію російської влади по відношенню до України.

Про це свідчать результати опитування російського аналітичного "Левада-центру".

Зокрема, 21% респондентів у 2018 році заявили про свою стурбованість. У той час як рік тому дуже стурбовані ізоляцією були 8% росіян, два роки тому - 6%.

Соціологи відзначають, що показник максимально зріс за весь час подібних досліджень з 2014 року.

Відзначимо, що ще 22% опитаних заявили, що ізоляція їх "досить непокоїть", 33% росіян "не дуже" турбуються через ситуацію, 19% не турбуються взагалі.

За даними соціологів, в загальному 56% росіян заявили про те, що вони дуже погано ставляться до України, 33% відповіли, що добре, ще 12% не змогли відповісти.

Крім того санкції країн Заходу дуже турбують 20% росіян, "досить турбують" - 23%, 33% росіян санкції Заходу "не дуже" турбують, а 23% - "абсолютно не турбують".

Опитування проводилося в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах Росії з 22 - 28 листопада 2018 року по репрезентативній вибірці 1600 осіб у віці від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,5 - 3,4%.