ООС: Боевики сосредоточили огонь на Приазовье, 1 раненый

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Пятница, 7 декабря 2018, 07:29

За прошедшие сутки боевики 6 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 7 декабря.

Из минометов калибра 82 мм обстреливались позиции ОС вблизи Новотошковского, провокационный огонь из стрелкового оружия зафиксировано на подступах к Марьинке.

"Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам ОС вблизи Чермалыка, Водяного и Лебединского", - подчеркнули в штабе.

"С начала текущих суток враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в отчете.

По данным разведки, 6 декабря 1 боевик был уничтожен, еще 2 - получили ранения.

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Темы: ООС боевые действия Донбасс
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