"Кармическая" расправа настигла горе-магов: в Киеве задержаны аферистов

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Пятница, 7 декабря 2018, 10:01

Работники одесского Управления стратегических расследований совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований НПУ и управления "КОРД" задержали троих членов преступной группы мошенников.

Об этом сообщает 7 декабря пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что члены группы более двух лет обманывали граждан под видом экстрасенсов. Стоимость их "магических" услуг составляла от сорока до шестидесяти тысяч долларов США.

Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им "кармической" расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям.

Четверо членов группы были арестованы летом 2018 года. Еще трое "экстрасенсов", пытаясь избежать наказания, скрывались от органов досудебного следствия.

Сейчас 40-летняя "целительница" и двое ее коллег-аферистов, 1987 и 1988 г.г.р., задержаны в столице.

По месту жительства одного из "магов" изъяты патроны калибра 7.62 мм, которые направлены на экспертизу.

Украинская правда

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Темы: Киев полиция
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