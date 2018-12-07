Синоптики обещают на выходные "типичную декабрьскую какабеку"

В Украине в ближайшие дни потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В субботу, дождь и мокрый снег выпадет в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра 8 декабря существенные осадки маловероятны", - написала она.

скриншот погода 8 декабря

"Дождь - потому что завтра днем ​​температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще поморозит, 1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов. Ветер будет юго-западным, порывистым", - добавила Диденко.

По словам синоптика в воскресенье, 9 декабря, атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на Востоке, в центральной части, на юге.

"Север днем ​​временно очистится от мокрого снега и дождя, а на Запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2 + 7 градусов", - написала она.

скриншот погода 9 декабря

"В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря - мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря - без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря 0 -2 градуса мороза ", - добавила Диденко.

Напоследок она отметила, что "в ближайшее время в Украине - типичная декабрьская какабека".