Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики обещают на выходные "типичную декабрьскую какабеку"

Пятница, 7 декабря 2018, 12:49

В Украине в ближайшие дни потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В субботу, дождь и мокрый снег выпадет в западных, северных областях и местами в центральной части. На востоке, юге, на Полтавщине, Черкащине и в районах Днепра 8 декабря существенные осадки маловероятны", - написала она.

 
скриншот
погода 8 декабря

"Дождь - потому что завтра днем ​​температура воздуха повысится до оттепели. Однако ближайшей ночью еще поморозит, 1-6 градусов, на северо-востоке до -10 градусов. Ветер будет юго-западным, порывистым", - добавила Диденко.

По словам синоптика в воскресенье, 9 декабря, атмосферный фронт сдвинется на восток, поэтому осадки, соответственно, уже будут идти на Востоке, в центральной части, на юге.

"Север днем ​​временно очистится от мокрого снега и дождя, а на Запад Украины начнет поступать новая порция влажного воздуха. Температура воздуха в воскресенье будет колебаться около нуля, на юге и западе + 2 + 7 градусов", - написала она.

 
скриншот
погода 9 декабря

"В Киеве 8 декабря и ночью и утром 9 декабря - мокрый снег и дождь. Днем 9 декабря - без существенных осадков. Температура воздуха в дневные часы около нуля, ночью 8 декабря -4-6 градусов, а ночью 9 декабря 0 -2 градуса мороза ", - добавила Диденко.

Напоследок она отметила, что "в ближайшее время в Украине - типичная декабрьская какабека".

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: