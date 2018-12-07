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Россия закрыла сайт Навального о голосовании против партии Путина

Пятница, 7 декабря 2018, 17:01

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта "Умное голосование" Алексея Навального, созданный для выбора оппозиционных кандидатов.

Об этом сообщают "Ведомости".

Сайт внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Провайдеры обязаны блокировать доступ к ресурсам из этого списка.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что сайт Навального внесли в реестр в пятницу, 7 декабря, в соответствии с предварительными мерами, принятыми Таганским районным судом.

В Роскомнадзоре утверждают, что получили жалобы нескольких граждан, которые якобы обнаружили, что их данные без согласия обрабатываются на сайте "Умное голосование".

При этом, в ведомстве отказываются говорить, что это были за граждане.

Служба провела проверку и якобы обнаружила многочисленные нарушения закона о персональных данных.

По закону россияне должны письменно подтверждать согласие на сбор и обработку данных о себе, а организатор сбора данных четко информировать, для чего ему нужна информация и как он собирается использовать.

Форма для сбора данных, используемая в проекте Навального, не соответствует этим критериям, на сайте отсутствует прописанная политика конфиденциальности, уверяет он. Сами данные граждан при этом хранятся за рубежом, что запрещено законом.

Российский оппозиционер Алексей Навальный создал сайт "Умное голосование" для того, чтобы выбирать "единых кандидадатов от оппозиции" и призывать голосовать за них. Цель проекта – "победить" правящую партию "Единая Россия".

Темы: Росcияоппозиция
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