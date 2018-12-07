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Омелян рассказал, когда Украина может подписать "открытое небо" с ЕС

Пятница, 7 декабря 2018, 19:53
Омелян рассказал, когда Украина может подписать открытое небо с ЕС

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit.

Об этом он заявил на встрече с министром транспорта Франции Элизабет Борн в пятницу во время рабочего визита в эту страну, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я благодарен за активную позицию Франции относительно общего авиационного пространства. Поэтому фактически сдерживающим элементом сейчас является отсутствие единого авиационного пространства между Украиной и ЕС. Я очень надеюсь, что на следующий день после Brexit мы сможем подписать это соглашение", - подчеркнул Омелян.

В свою очередь Борн заверила Украину в поддержке со стороны Франции о подписании договора об "Открытом небе" с ЕС.

Ранее в правительстве заявляли, что Украина и ЕС могут выйти на подписание соглашения о совместном авиапространстве, необходимом для лоукост-авиакомпаний, уже в апреле следующего года.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.

Европейская правда

Ранее в правительстве заявляли, что Украина и ЕС могут выйти на подписание соглашения о совместном авиапространстве, необходимом для лоукост-авиакомпаний, уже в апреле следующего года.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.

Темы: авиаУкраинаЕС
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