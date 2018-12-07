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Омелян розповів, коли Україна може підписати "відкрите небо" з ЄС

П'ятниця, 7 грудня 2018, 19:53
Омелян розповів, коли Україна може підписати відкрите небо з ЄС

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розраховує на підписання угоди про "Відкрите небо" з Європейським Союзом наступного дня після Brexit.

Про це він заявив на зустрічі з міністром транспорту Франції Елізабет Борн у п'ятницю під час робочого візиту до цієї країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний за активну позицію Франції щодо спільного авіаційного простору. Тому що фактично стримувальним елементом зараз є відсутність єдиного авіаційного простору між Україною та ЄС. Я дуже сподіваюся, що наступного дня після Brexit ми зможемо підписати цю угоду", - наголосив В.Омелян.

У свою чергу Борн запевнила Україну в підтримці з боку Франції щодо підписання договору про "Відкрите небо" з ЄС.

Раніше в уряді заявляли, що Україна і ЄС можуть вийти на підписання угоди про спільний авіапростір, необхідної лоукостам, вже в квітні наступного року.

Європейський спільний авіаційний простір (САП) – двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносин у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використання повітряного простору.

Переговори про САП з Україною завершилися в 2013 році, та підписання угоди заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару.

Європейська правда

Теми: авіаУкраїнаЄС
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