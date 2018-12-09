На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря на 1,5 млн гривен

1143 просмотра
Воскресенье, 9 декабря 2018, 01:54

На Закарпатье Служба безопасности Украины перехватила более 200 кг янтаря, который в мешках перевозили на авто.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья.

Янтарь он перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ориентировочно стоимость партии на "черном" рынке составляет более 1,5 млн гривен.

 
Фото: СБУ

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 240 УК (нарушение правил охраны недр), продолжается досудебное расследование.

 
Фото: СБУ

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ Закарпатье янтарь
powered by lun.ua
По теме
В СБУ заявили о разоблачении ГО: пропагандировала "русский мир" 8 декабря 2018, 18:30
В Кропивницком транслировали телеканалы агрессора - СБУ 7 декабря 2018, 18:37
Ректор столичного вуза погорела на взятках от студентов-иностранцев 7 декабря 2018, 16:51
Все новости
Главные новости
Ломаченко стал обладателем 2 чемпионских поясов в легком весе
Дело Скрипалей: Полиция подозревает РФ в еще 2 убийствах на территории Британии
В Одессе правоохранители избили ультрас за баннер "Кремль, покайся!" - волонтер
Кремлевских ботов в Twitter заподозрили в атаке на Макрона
Все новости
здоровье

7 путей сократить количество спиртного в своей жизни

Фото

Оранжевая революция. Фото из семейных архивов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів