На Закарпатье СБУ перехватила партию янтаря на 1,5 млн гривен
На Закарпатье Служба безопасности Украины перехватила более 200 кг янтаря, который в мешках перевозили на авто.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На стационарном посту "Нижние Ворота" Воловецкого района правоохранители обнаружили во внедорожнике более 200 килограммов "солнечного" камня. Житель Волынской области пытался транспортировать "товар" на территорию Закарпатья.
Янтарь он перевозил в мешках на заднем сиденье автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, ориентировочно стоимость партии на "черном" рынке составляет более 1,5 млн гривен.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 240 УК (нарушение правил охраны недр), продолжается досудебное расследование.
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