Глава Счетной палаты РФ заявил, что в России нет базы для процветания

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране пока не создана экономическая база для будущего процветания и величия.

Об этом он сказал журналистам в субботу, передают Ведомости.

Кудрин заявил, что Советский Союз развалился не от заговоров, а из-за несовершенства экономической и политической систем. "И если мы не уделим внимания внутренним факторам развития, то будем снова терпеть поражение", - заявил он.

"Как экономист я бы сказал, что мы пока не создали экономический базис для будущего процветания, величия России. И пока я не вижу, чтобы этому уделялось достаточное внимание. Даже в новом политическом цикле: те национальные цели, проекты, которые обсуждает правительство, - я не вижу, чтобы они были сгруппированы таким образом, чтобы создали этот базис", - продолжил Кудрин.

Сейчас идет дискуссия по этому вопросу, и она еще не завершилась, добавил председатель Счетной палаты. При этом он выразил сомнение в том, что в России понимают масштаб вызовов и те проблемы, с которыми страна столкнется в ближайшие 6–10 лет.

Ранее Кудрин заявил, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.

Экономическая правда