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В воскресенье на Донбассе ранен военный, боевики били 11 раз

Воскресенье, 9 декабря 2018, 17:07

В воскресенье оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.

Об этом вечером 9 декабря сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле н.п.Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе ООС.

Возле н.п. Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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