В воскресенье на Донбассе ранен военный, боевики били 11 раз

206 просмотров
Воскресенье, 9 декабря 2018, 18:07

В воскресенье оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня 11 раз, в ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий.

Об этом вечером 9 декабря сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

По данным штаба, боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС возле н.п.Новотошковское на Луганщине и хутора Вольного на Попаснянском направлении", - сообщили в штабе ООС.

Возле н.п. Хутор Вольный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС Донбасс Минские соглашения
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый 9 декабря 2018, 07:24
В зоне проведения ООС ранен один боец - штаб 8 декабря 2018, 18:19
Сутки в зоне ООС: 13 обстрелов, погиб один боец ​​ВСУ 8 декабря 2018, 07:57
Все новости
Главные новости
Адвокат рассказал о состоянии Сенцова: "органические изменения сердца, печени и почек"
В ОБСЕ рассказали о "запрещенном" вооружении боевиков
В ООН озвучили потери мировой экономики от коррупции и взяток
В УПЦ МП заявили, что говорят с РФ об освобождении украинцев постоянно
Все новости
психология

8 советов, как разговаривать с детьми

Фото

Мистические фотографии животных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів