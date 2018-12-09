Внеочередные выборы в Армении: первые результаты и "провальная явка"

В Армении завершились первые внеочередные парламентские выборы, явка по состоянию на 20:00 составила 48,63%.

Об этом сообщает местное издание News.am со ссылкой на главу ЦИК Армении Тиграна Мукучяна.

По данным СМИ, впервые в истории страны "большинство избирателей проигнорировало общегосударственные выборы".

"Провальной оказалась явка практически во всех крупных городах: в Ереване к моменту закрытия избирательных участков проголосовали 47,6% избирателей (404 599 чел.), во втором городе Армении - Гюмри - 39,22% (48 817), в третьем - Ванадзоре – 46,66% (44949)", - отмечает издание.

По сообщению СМИ, окончательные итоги выборов на избирательном участке 9/49, расположенном в Ереване, с результатом 59,02% лидирует блок "Мой шаг" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

На втором месте - бывшая правящая Республиканская партия Армении с результатом 11,61%, третье место - у партии "Светлая Армения" с 10,36%. Явка составила 48,16%.

На данный момент обработано 0,22% бюллетеней (результаты с 31 мелкого сельского участка): с результатом 61,91% (1778 голосов) лидирует блок "Мой шаг" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

На втором месте с 14% (402) партия "Процветающая Армения", третья - АРФ Дашнакцутюн с 9,3% (267). Четвертую позицию занимает "Светлая Армения" с 5,4% (155). Далее идет Республиканская партия Армении с 4,74% (136.)

Как заявил Мукучян, ЦИК представит предварительные результаты с избирательных участков в полночь.

Также ЦИК подвела итоги электронного голосования: число избирателей – 720, в голосовании приняли участие 504, недействительными признаны 39. По предварительным данным, голоса распределились следующим образом: Блок "Мой шаг" - 393, Партия "Светлая Армения" - 25, "Процветающая Армения" - 13, АРФ Дашнакцутюн – 11, Республиканская партия Армении – 9.

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Напомним, внеочередные парламентские выборы должны окончательно завершить полную смену власти в Армении.

Они были назначены после того, как Никол Пашинян - 43-летний редактор газеты, который стал оппозиционным политиком - подал в отставку в октябре с целью проведения в стране досрочных выборов. В настоящее время он остается действующим премьер-министром.

Участие в выборах приняли 11 партий и политических блоков. Ожидается, что блок Пашиняна "Наш шаг" получит парламентское большинство.