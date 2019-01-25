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Скандальное крымское судно "Норд" попытаются продать в третий раз, обещают скидку

Пятница, 25 января 2019, 13:57

На аукционе ГП "СЕТАМ" OpenMarket снова появится арестованный черноморский сейнер "Норд", но уже со снижением цены на 20%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на генерального директора ГП "СЕТАМ" OpenMarket Виктора Вишнева

"Согласно правилам проведения торгов, АРМА снова выставила лот со снижением цены на 109 310 грн, что составляет примерно 20% от начальной цены", - сказал Вишнев.

Отмечается, прошлые торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

"Таким образом, согласно законодательству, судно выставлено на следующий аукцион с понижением цены", - говорится в сообщении.

Проведение аукциона назначено на 11 февраля 2019 года, стартовая цена лота - 1359 163.00 грн.

Первая продажа судна был назначена на 7 ноября 2018 года. Стартовая цена была 1626181 грн.

После того, как заявки всех покупателей были отклонены, был назначен второй аукцион. Тогда продавцы обещали сделать скидку на сейнер 10% от начальной цены.

Напомним:

Украинская правда
Темы: кораблиКрымУкраинаРосcия
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