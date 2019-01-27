Пленный украинский моряк в РФ не получает писем – адвокат
Украинский моряк Владимир Терещенко, которого в РФ удерживают в СИЗО "Лефортово", не получает писем от родных.
Об этом написала в воскресенье в Facebook его адвокат Анастасия Георгиевская, посетившая моряка в СИЗО в пятницу.
"До сих пор ни одного письма он не получил, хотя его родные, близкие и друзья пишут ему один-два раза каждую неделю. От него сестра получила только одну открытку, хотя он написал уже 4 письма", - рассказала адвокат.
Кроме того, Терещенко не разрешили позвонить матери при задержании, вопреки требованиям российского УПК, а также один раз отказали в ходатайстве на телефонный звонок. По словам Георгиевской, он пишет еще одно заявление на телефонный звонок, а также на свидания.
По ее словам, в камере, где находится Терещенко, холодно из-за дырки в стене. Также в корпусе нет горячей воды и телевидения. Моряк просил о переводе в другую камеру, но безрезультатно.
"Сокамерник - мусульманин, обвиняемый в терроризме, по-русски он не говорит, коммуникация с ним затруднена", - рассказала адвокат.
Также, по ее словам, у Терещенко начали болеть зубы.
Читайте также
Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
Напомним:
- 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Москву немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь в соответствии с действующими положениями международного гуманитарного права – в частности, Женевских конвенций.
- Член "крымского парламента", глава комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Требования ПАСЕ освободить украинских военных, задержанных в Керченском проливе, нелогичны.
- 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
- После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", под арестом они будут находиться до 25 января 2019 года.
- Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.
- В ходе допросов все украинские военные заявили следователям ФСБ под протокол, что являются военнопленными.
- По мнению адвоката Ильи Новикова, суд по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.
- 12 января в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что в ближайшие дни раненые во время атаки российских пограничников украинские моряки будут выписаны из больницы СИЗО и помещены в общие камеры.
- Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест всем 24 военнопленным украинским морякам, которых обвиняют в РФ в незаконном пересечении границы РФ. Защитники моряков обжаловали решение суда.