"Аквариумное дело" против Холодницкого закрыли

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год – 29 декабря 2018 года.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало "отсутствие события уголовного преступления" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

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Генерал Холодницкий – на выход

Напомним: