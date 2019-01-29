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"Аквариумное дело" против Холодницкого закрыли

Вторник, 29 января 2019, 09:56

Главное следственное управление СБУ закрыло уголовное производство против руководителя САП Назара Холодницкого по подозрению в разглашении сведений предварительного расследования.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды".

Производство по ч.4 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 384 (заведомо ложное показание), ч. 1 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия или дознания) закрыли под новый год – 29 декабря 2018 года.

Причиной этому, по данным ГПУ, стало "отсутствие события уголовного преступления" и "отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения". 

 

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Генерал Холодницкий – на выход

Напомним:

  • Весной 2018 года стало известно, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.
  • Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоров руководителя САП Холодницкого.
  • Речь шла о 5 эпизодах: дело о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, два дела, где может фигурировать депутат из "Народного фронта" Георгий Логвинский, так называемое дело Бахматюка, дело о машине бывшего руководителя НАПК Натальи Корчак и громкое дело мэра Одессы Геннадия Труханова.
  • 30 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя САП Холодницкого.
  • 26 июля 2018 года комиссия решила объявить Холодницкому выговор.
  • В действиях главы САП установили "не обеспечение соблюдения требований к профессиональной этике и поведения прокурора" и "состав дисциплинарного проступка".

Ирина Балачук, УП
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