Глава Херсонщины отверг подозрение: Отцом Гандзюк манипулируют

Глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев отрицает свою причастность к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, из-за которого она умерла.

Ранее отец активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя Гордеева Евгения Рищука (БПП).

Гордеев написал в Facebook, что понимает эмоции отца Екатерины Гандзюк, который потерял единственную дочь, поэтому добивается справедливости.

"Однако в поисках справедливости важно не задевать невинных людей, смешивая всех в кучу. Как бы это ни было трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", – написал руководитель Херсонской ОГА.

"Анализируя последние информационные выпады, в том числе с использованием моего имени и должности, убеждаюсь, что родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени", – заявил он.

Гордеев заверил, что дело будет доведено до конца.

"Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным", – добавил он.