Возле форума Порошенко развернули баннеры "Кто заказал Гандзюк?"

Возле Международного выставочного центра, где будет проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Так, а кто заказал Гандзюк?"

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?", - спрашивают в соцсети активисты.

О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.

"Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее", - написал он в Twitter.

Вітаємо з‘їзд БПП і питаємо у них хто замовив Катю Гандзюк?



P. S. Мене повели складати проткол за гте, що не повідомили про акцію завчасно. pic.twitter.com/zKKOZkWJBu — Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2019

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Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

Напомним: