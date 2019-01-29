Возле форума Порошенко развернули баннеры "Кто заказал Гандзюк?"
Возле Международного выставочного центра, где будет проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Так, а кто заказал Гандзюк?"
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".
"После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?", - спрашивают в соцсети активисты.
О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.
"Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее", - написал он в Twitter.
Вітаємо з‘їзд БПП і питаємо у них хто замовив Катю Гандзюк?— Сергій Стерненко (@sternenko) January 29, 2019
P. S. Мене повели складати проткол за гте, що не повідомили про акцію завчасно. pic.twitter.com/zKKOZkWJBu
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Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- В конце сентября, находясь в больнице, Катерина записала видеообращение, в котором упрекнула правоохранительные органы в том, что не нашли заказчика нападения на нее – как и еще на 40 активистов.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
- 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
- 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.
- В январе 2019 года Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- Отец активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева Евгения Рищука (БПП).