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Возле форума Порошенко развернули баннеры "Кто заказал Гандзюк?"

Вторник, 29 января 2019, 12:57
Возле форума Порошенко развернули баннеры Кто заказал Гандзюк?

Возле Международного выставочного центра, где будет проходить форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Так, а кто заказал Гандзюк?"

Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"После речи отца Екатерины Гандзюк, у нас есть не только вопрос, но и конкретные фамилии. Сегодня эти фамилии должны быть на съезде, который выдвинет Петра Порошенко в президенты. Гордеев? Рищук? Петр Порошенко, вы с ними? Или вы с нами, украинцами, которые больше не будут терпеть?", - спрашивают в соцсети активисты.

О своей причастности к акции заявил одесский активист Сергей Стерненко.

"Поздравляем съезд БПП и спрашиваем у них, кто заказал Катю Гандзюк? P. S. Меня повели составлять протокол за то, что не сообщили об акции заранее", - написал он в Twitter.

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Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

Напомним: 

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
  • В конце сентября, находясь в больнице, Катерина записала видеообращение, в котором упрекнула правоохранительные органы в том, что не нашли заказчика нападения на нее – как и еще на 40 активистов.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
  • 3 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчики, организаторы и исполнители убийства Екатерины Гандзюк установлены.
  • 4 декабря правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
  • Нардеп Мустафа Найем сообщал, что Алексей Левин (настоящая фамилия – Москаленко) является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого и находится в Доминикане.
  • В январе 2019 года Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
  • Отец активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации нападения на Екатерину Алексей Левин (Москаленко) выполнял разные задания главы Херсонского облсовета Владислава Мангера ("Батькивщина") и заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева Евгения Рищука (БПП).

Украинская правда
Темы: Порошенконападение на Гандзюкакции
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