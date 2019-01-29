Новости дня: Порошенко идет на второй срок, а Медведчук хочет автономию для Донбасса
Порошенко идет на второй срок, Вакарчук не хочет никого поддерживать, а Медведчук предлагает предоставить автономию Донбассу — новости, которые были актуальны 29 января.
О выборах
Порошенко будет баллотироваться на второй срок — президент идет на выборы самовыдвиженцем.
Святослав Вакарчук отверг любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты.
Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации кандидатов в президенты — говорят, пока ошибки есть у всех.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты депутата Сергея Таруту - его выдвинули представителем политической партии "Основа".
О российских банках
Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".
О Медведчуке
"Со своим парламентом, правительством и другими органами власти" — кум Путина Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
О других важных новостях
"Аквариумное дело" против Холодницкого закрыли — главу Антикоррупционной прокуратуры подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.
В Госстате говорят, что в Украине выросла средняя зарплата - в декабре она составляла 10 573 гривны.
Украинец Павел Гриб, которого в России обвиняют в "терроризме", нуждается в немедленной операции на сердце, а его состояние здоровья сверхкритическое, заявила украинский омбудсмен Денисова.