Новости дня: Порошенко идет на второй срок, а Медведчук хочет автономию для Донбасса

Порошенко идет на второй срок, Вакарчук не хочет никого поддерживать, а Медведчук предлагает предоставить автономию Донбассу — новости, которые были актуальны 29 января.

О выборах

Порошенко будет баллотироваться на второй срок — президент идет на выборы самовыдвиженцем.

Святослав Вакарчук отверг любую возможность даже начинать разговор о поддержке кого-то из кандидатов в президенты.

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации кандидатов в президенты — говорят, пока ошибки есть у всех.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты депутата Сергея Таруту - его выдвинули представителем политической партии "Основа".

О российских банках

Верховный суд разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".

О Медведчуке

"Со своим парламентом, правительством и другими органами власти" — кум Путина Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.

О других важных новостях

"Аквариумное дело" против Холодницкого закрыли — главу Антикоррупционной прокуратуры подозревали в разглашении сведений предварительного расследования.

В Госстате говорят, что в Украине выросла средняя зарплата - в декабре она составляла 10 573 гривны.

Украинец Павел Гриб, которого в России обвиняют в "терроризме", нуждается в немедленной операции на сердце, а его состояние здоровья сверхкритическое, заявила украинский омбудсмен Денисова.