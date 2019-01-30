Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну
Верховный суд Венесуэлы постановил заморозить банковские счета и ввел запрет на выезд из республики Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.
Об этом в Twitter сообщил председатель Верховного суда Майкель Морено.
"Верховный суд Венесуэлы в решении №1 от 29 января постановил следующие меры относительно Хуана Герардо Гуайдо Маркеса: Запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и замораживание банковских счетов и\или других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении Морено.
2/3 Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano pic.twitter.com/x8IzTCsw2k— Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) January 29, 2019
Перед этим генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование.
Ранее Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требовал запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.
Напоминаем:
- Ранее Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требовал запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- МИД России обвинил Вашингтон в попытке "провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств" и не исключил вооруженное вмешательство извне.
- "Экстремистски настроенные противники законного правительства Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния", – заявил МИД РФ .
- Там призвали венесуэльскую оппозицию "не становиться пешками в чужой шахматной игре" и вести диалог с Мадуро.
- Позже Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что на фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- Европейский союз призвал как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо в качестве руководителя страны.
- Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании ООН отверг это требование.
- Мадуро отклонил ультиматум ЕС по организации новых выборов в течение 8 дней.
- Военный атташе Венесуэлы в США Хосе Луис Сильва заявил о признании Хуана Гуаидо президентом страны.
- В Государственном департаменте США в связи с кризисом в Венесуэле создали должность специального представителя по вопросам этой страны. Эту должность занял Эллиот Абрамс.