Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну

Верховный суд Венесуэлы постановил заморозить банковские счета и ввел запрет на выезд из республики Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.

Об этом в Twitter сообщил председатель Верховного суда Майкель Морено.

"Верховный суд Венесуэлы в решении №1 от 29 января постановил следующие меры относительно Хуана Герардо Гуайдо Маркеса: Запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и замораживание банковских счетов и\или других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении Морено.

2/3 Prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano pic.twitter.com/x8IzTCsw2k — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) January 29, 2019

Перед этим генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование.

Ранее Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требовал запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.

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