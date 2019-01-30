Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну

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Среда, 30 января 2019, 03:25

Верховный суд Венесуэлы постановил заморозить банковские счета и ввел запрет на выезд из республики Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.

Об этом в Twitter сообщил председатель Верховного суда Майкель Морено.

"Верховный суд Венесуэлы в решении №1 от 29 января постановил следующие меры относительно Хуана Герардо Гуайдо Маркеса: Запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и замораживание банковских счетов и\или других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении Морено.

Перед этим генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование.

Ранее Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требовал запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.

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Темы: Венесуэла суд


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