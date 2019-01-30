Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд Венесуэлы заморозил счета Гуайдо и запретил ему покидать страну

Среда, 30 января 2019, 02:25

Верховный суд Венесуэлы постановил заморозить банковские счета и ввел запрет на выезд из республики Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.

Об этом в Twitter сообщил председатель Верховного суда Майкель Морено.

"Верховный суд Венесуэлы в решении №1 от 29 января постановил следующие меры относительно Хуана Герардо Гуайдо Маркеса: Запрет на выезд из страны без разрешения до завершения расследования; запрет на продажу активов, находящихся в собственности, а также блокирование доступа и замораживание банковских счетов и\или других финансовых инструментов на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении Морено.

Перед этим генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что в отношении Гуайдо начали предварительное расследование.

Ранее Сааб призвал Верховный суд страны начать расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо и заморозить его счета. Он также требовал запретить главе Национальной ассамблеи покидать страну.

Напоминаем:

Темы: Венесуэласуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Венесуэла
США ослабили "нефтяные" санкции против Венесуэлы
США могут ослабить санкции против Венесуэлы в обмен на добычу и поставку нефти - WSJ
СМИ: США ослабят санкции против Венесуэлы в обмен на поставки нефти
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: