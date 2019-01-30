Суд по делу Зайцевой-Дронова назначил дебаты на 6 февраля
Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.
Об этом сообщает "Укринформ".
Суд отказал адвокату Дронова в повторном отведении четырех экспертов, которые работали над экспертизой движения автомобиля Зайцевой и назначил дебаты.
"Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы - адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова - о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. Во время допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, поскольку установить фактическую скорость автомобиля Lexus по формуле с учетом фото- и видеофиксации не удалось, и эксперты из Днепра, которые определили эту скорость в 106 км/ч, не являются специалистами. В результате, суд отказал в отводе экспертов", - рассказали в суде.
Судья Попрас спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам.
"Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля", - добавили в суде.
"На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем - адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым", - пояснили агентству.
Решение о приговоре примут в совещательной комнате.
Напоминаем:
- Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
- За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
- Один из свидетелей - врач-нарколог Елена Федирко, которая обследовала Зайцеву, на предмет наличия опиатов, исчезла. Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украины территории. О том, что наколога разыскали стало известно 22 января.
- В мае стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
- В декабре суд получил заключение Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где указано, что эксперты снова не смогли определить, была ли Зайцева под воздействием опиатов в момент аварии.
- Экспертиза Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз определила, что автомобиль Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км в час
- Зайцева и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов находятся под арестом уже более года.
- 19 декабря суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 16 февраля 2019 года.