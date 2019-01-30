Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по делу Зайцевой-Дронова назначил дебаты на 6 февраля

Среда, 30 января 2019, 20:43
Суд по делу Зайцевой-Дронова назначил дебаты на 6 февраля

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ".

Суд отказал адвокату Дронова в повторном отведении четырех экспертов, которые работали над экспертизой движения автомобиля Зайцевой и назначил дебаты.

"Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы - адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова - о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. Во время допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, поскольку установить фактическую скорость автомобиля Lexus по формуле с учетом фото- и видеофиксации не удалось, и эксперты из Днепра, которые определили эту скорость в 106 км/ч, не являются специалистами. В результате, суд отказал в отводе экспертов", - рассказали в суде.

Судья Попрас спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам.

"Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля", - добавили в суде.

"На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем - адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым", - пояснили агентству.

Решение о приговоре примут в совещательной комнате.

Напоминаем:

Темы: судДТПХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
суд
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: