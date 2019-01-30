Суд по делу Зайцевой-Дронова назначил дебаты на 6 февраля

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Среда, 30 января 2019, 21:43

Киевский райсуд Харькова по делу о смертельном ДТП назначил прения по делу на 6 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ".

Суд отказал адвокату Дронова в повторном отведении четырех экспертов, которые работали над экспертизой движения автомобиля Зайцевой и назначил дебаты.

"Суд рассмотрел ходатайство Сергея Перепелицы - адвоката фигуранта дела Геннадия Дронова - о повторном отводе этих экспертов в их присутствии. Во время допроса каждый из экспертов назвал ходатайство об отводе необоснованным, поскольку установить фактическую скорость автомобиля Lexus по формуле с учетом фото- и видеофиксации не удалось, и эксперты из Днепра, которые определили эту скорость в 106 км/ч, не являются специалистами. В результате, суд отказал в отводе экспертов", - рассказали в суде.

Судья Попрас спросил у каждого участника процесса о его готовности к дебатам.

"Когда те заявили, что для этого нужна неделя, судья назначил дебаты на 6 февраля", - добавили в суде.

"На дебатах сначала выступят прокуроры и потерпевшие, затем - адвокаты. Дебаты могут затянуться не на один день, после чего предоставят последнее слово обвиняемым", - пояснили агентству.

Решение о приговоре примут в совещательной комнате.

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Темы: суд ДТП Харьков


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