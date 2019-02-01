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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

Пятница, 1 февраля 2019, 06:57

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 1 февраля.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:
дважды из минометов калибра 82 мм., БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов - в районе поселка Пески", - подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 82 мм. и гранатометов - в районе населенного пункта Кряковка, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Станицы Луганской.

По данным разведки, 31 января 1 оккупант был уничтожен, 2 получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня ", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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