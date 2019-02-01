ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центра Об'єднаних сил стано на 7:00 1 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: двічі з мінометів калібру 82 мм., БМП-2, великокаліберних кулеметів та гранатометів - в районі селища Піски", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції:з мінометів калібру 82 мм. та гранатометів - в районі населеного пункту Кряківка, з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі селища Кримське.

З гранатометів різних систем та стрілецької зброї - в районі хутора Вільний, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Станиці Луганської.

За даними розвідки, 31 січня 1 окупанта знищено, 2 отримали поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.